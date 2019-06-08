Определился соперник сборной Украины в полуфинале чемпионата мира

Сборная Италии в 1/4 финала чемпионата мира U20 обыграла команду Мали. В полуфинале итальянцы сыграют со сборной Украины, которая в четвертьфинале победила Колумбию.

Итальянцы быстро открыли счет благодаря автоголу Коне. Через несколько минут африканцы остались вдесятером из-за удаления Диаките. Несмотря на неравные составы малийцы сумели сравнять счет, отличился Койта. Во втором тайме Италию вывел вперед Пинамонти. Впрочем, малийцы не сдались и вскоре вновь отыгрались, благодаря голу Камара. В концовке встречи численное большинство все же сказалось и победу Италии принесли голы Пинамонти и Фраттези.

Полуфинальный матч Украина - Италия состоится 11 июня в Люблине. Начало встречи в 18:30.

Италия – Мали - 4:2 (1:1)



Голы: Коне (12, автогол), Пинамонти (60, 83, с пенальти), Фраттези (84) - Койта (38), Камара (79)

Италия: Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито (Бетелла, 68), Фраттези, Белланова, Трипальделли, Скамакка, Пинамонти (Оливьери, 88).

Мали: Койта, Фофана (Траоре, 90), Камара, Диаби, Кануте, Конан, Сиссоко, Диаките, Драме (Конте, 85), Койта, Коне (Траоре, 70).