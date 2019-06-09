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Появились новые шокирующие обвинения в адрес одного из лучших футболистов мира

воскресенье, 09 июня 2019, 16:26
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В Бразилии СМИ обнародовали переписку модели Нажилы Триндади, которая ранее обвинила одного из лучших футболистов мира Неймара в изнасиловании, со своим адвокатом. Девушка и ее представитель в суде обсуждали личность спортсмена.

Об этом сообщает Marca.

"Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой", - писала Триндади своему адвокату.

Ранее "Апостроф" сообщал, что модель рассказала подробности скандальной ночи с легендарным футболистом.

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