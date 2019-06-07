Модель рассказала подробности скандальной ночи с легендарным футболистом

Вслед за обвинениями об изнасиловании в адрес одного из лучших футболистов мира Неймара модель Нажила Триндади пришла не телевидение и рассказала подробности скандальной ночи, проведенной с игроком в одном из отелей Парижа.

По словам девушки, в переписке форвард "ПСЖ" сообщил, что хочет с ней встретиться. Модель ответила, что из-за финансовых проблем она не может прилететь во Францию из Бразилии. Футболист пообещал помочь ей деньгами и свое слово сдержал.

О событиях же непосредственно скандальной ночи Триндади рассказала следующее: "Он начал меня целовать и раздевать. Но сначала мне это даже нравилось. А потом он начал вести себя грубо. Затем оказалось, что у него нет презерватива, я начала говорить, что так не пойдет и на этом надо закончить, но он продолжал. Мне было больно, и я громко об этом сказала. На что он мне ответил: "Ну извини, красотка". Он развернул меня и начал насиловать, бить. Когда все закончилось, я была в каком-то в шоке. Я уже позже осознала, что произошло. Я хочу справедливости, хочу, чтобы он заплатил за этот поступок".

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира получил жуткую травму.