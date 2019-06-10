16-летние футболисты попали в секс-скандал: детали инцидента

Небывалый секс-скандал разгорается вокруг юношеской команды турецкого "Бешикташа".

Об этом сообщает Bild.

Команда "Бешикташа", состоящая из игроков, не достигших 16-летнего возраста, принимала участие в международном турнире Cup of Rhodes Knights 2019 на острове Родос (Греция). В ночь перед своей первой игрой футболисты сняли к себе в отель проституток. На девиц легкого поведения игроки "Бешикташа" вышли через своих тренеров, которые воспользовались их услугами ранее. Более того, по приглашению наставников команды проститутки посещали общекомандный завтрак в отеле.

Скандал набрал небывалых масштабов, так как игрокам, замешанным в секс-скандале, не исполнилось 18 лет. Они уже были отстранены клубом от тренировок и игр.

Примечательно, что вызов проституток не помешал футболистам "Бешикташа" на следующий день обыграть греческий "Панатинаикос", который является действующим победителем турнира, со счетом 2:1.

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