RU  UA  EN

понедельник, 10 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 июня

11:23
Где смотреть онлайн Украина - Люксембург: расписание трансляций
11:12
Изменения за сто дней: Тимошенко предложила создать "коалицию действий" в парламенте
11:10
Погибли мать и дочь: появились новые фото и подробности жуткого ДТП под Киевом
10:59
Дочь Шварценеггера вышла замуж за звезду "Мстителей": первое фото молодоженов
10:48
Разведение сил на Донбассе: в штабе ООС назвали важную дату
10:40
Оккупанты в Крыму устроили очередную волну задержаний: фото и видео
10:39
​В Украине начали действовать штрафы за долги по "коммуналке"
10:33
Кризис в Молдове: Украина призвала не допустить кремлевского сценария
10:30
Гран-при Канады в Формуле-1 завершилось громким скандалом
10:25
Фракция Бойко и Рабиновича станет второй по величине и главной в оппозиции - журналистка
10:10
ВСУ проведут масштабные учения под Одессой: появилось важное предостережение для украинцев
10:05
Расширение новой украинской церкви остановилось: названы важные цифры
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

16-летние футболисты попали в секс-скандал: детали инцидента

понедельник, 10 июня 2019, 09:30
переглянути новину українською

Небывалый секс-скандал разгорается вокруг юношеской команды турецкого "Бешикташа".

Об этом сообщает Bild.

Команда "Бешикташа", состоящая из игроков, не достигших 16-летнего возраста, принимала участие в международном турнире Cup of Rhodes Knights 2019 на острове Родос (Греция). В ночь перед своей первой игрой футболисты сняли к себе в отель проституток. На девиц легкого поведения игроки "Бешикташа" вышли через своих тренеров, которые воспользовались их услугами ранее. Более того, по приглашению наставников команды проститутки посещали общекомандный завтрак в отеле.

Скандал набрал небывалых масштабов, так как игрокам, замешанным в секс-скандале, не исполнилось 18 лет. Они уже были отстранены клубом от тренировок и игр.

Примечательно, что вызов проституток не помешал футболистам "Бешикташа" на следующий день обыграть греческий "Панатинаикос", который является действующим победителем турнира, со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые шокирующие обвинения в адрес одного из лучших футболистов мира.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Португалия - Нидерланды - 1:0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург: онлайн трансляция

Волынь - Карпаты 1-3 Хроника матча

Украина - Сербия - 5-0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: