Гран-при Канады в Формуле-1 завершилось громким скандалом

В воскресенье, 9 июня, в Формуле-1 состоялось Гран-при Канады. Победу в гонке, вокруг которой разразился серьезный скандал, одержал Льюис Хэмилтон на своем "Мерседесе".

Так, первым финишную черту пересек Себастьян Феттель на "Феррари". Однако немецкий гонщик был оштрафован на 5 секунд за блокирование Хэмилтона, который его преследовал. В итоге победа была присуждена бразильцу, который приехал к финишу на 1,5 секунды позже Феттеля. Третье место на Гран-при Канады занял Шарль Леклер ("Феррари").

В "Феррари" уже заявили, что подадут апелляцию на результаты гонки. Тем не менее, Хэмилтон был подтвержден победителем Гран-при Канады.

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