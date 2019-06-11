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Испанский топ-клуб готовится к тяжелым переговорам с "Динамо"
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Испанский топ-клуб готовится к тяжелым переговорам с "Динамо"

вторник, 11 июня 2019, 10:20
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Испанская "Севилья" готова предпринять попытки приобрести полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.

Об этом сообщает Еstadiodeportivo.

По информации источника, испанский клуб следит за 21-летним хавбеком вице-чемпиона Украины. В частности, за выступлениями футболиста наблюдает лично спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи.

Окончательно в трансферный шорт-лист испанского клуба Цыганков попал после того, как сделал дубль в игре за сборную Украины с Сербией. Ожидается, что уже в ближайшее время "Севилья" сделает официальный запрос по трансферу игрока.

Переговоры обещают быть очень сложными, так как ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял, что не намерен расставаться с полузащитником, а конечная цена за футболиста может быть очень высокой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер Люксембурга рассыпался в комплиментах Украине.

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