Испанский топ-клуб готовится к тяжелым переговорам с "Динамо"

Испанская "Севилья" готова предпринять попытки приобрести полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.

Об этом сообщает Еstadiodeportivo.

По информации источника, испанский клуб следит за 21-летним хавбеком вице-чемпиона Украины. В частности, за выступлениями футболиста наблюдает лично спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи.

Окончательно в трансферный шорт-лист испанского клуба Цыганков попал после того, как сделал дубль в игре за сборную Украины с Сербией. Ожидается, что уже в ближайшее время "Севилья" сделает официальный запрос по трансферу игрока.

Переговоры обещают быть очень сложными, так как ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял, что не намерен расставаться с полузащитником, а конечная цена за футболиста может быть очень высокой.

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