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Это суперкоманда: тренер Люксембурга рассыпался в комплиментах Украине

вторник, 11 июня 2019, 09:18
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Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц после поражения национальной команде Украины (0:1) в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года рассыпался в комплиментах подопечным Андрея Шевченко.

"Украина выдала очень хороший матч. Она начала в очень хорошем темпе. Но темп Украины падал, скорее всего, причина этому – тяжелая игра в пятницу. Во втором тайме мы играли значительно лучше, но, к сожалению, нам не удалось сравнять счет. Украина – суперкоманда, надеюсь, что она и дальше будет в группе фаворитом. Единственная проблема, которая у нас была в первом тайме – это высокий темп сборной Украины", - сказал Хольц.

Также наставник люксембургской команды отметил слова Шевченко, который после игры подошел к нему и спросил: "Почему вы нам постоянно доставляете столько проблем на поле?". По словам Хольца, эти слова главного тренера сборной Украины свидетельствуют о хорошей игре его команды.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко сделал заявление после тяжелейшей победы Украины в матче с Люксембургом.

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