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Кто возглавит "Шахтер": названы главные претенденты

вторник, 11 июня 2019, 12:56
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Сегодня, 11 июня, официально стало известно, что в новом сезоне у "Шахтера" будет новый тренер. Донецкую команду покинул португальский специалист Паулу Фонсека, который подписал контракт на два года с "Ромой".

"Апостроф" собрал последние слухи и попытался разобраться, кто может стать новым главным тренером "горняков".

Первым в списке идет бывший наставник "Бетиса" Кике Сетьен. Ранее испанские СМИ сообщили, что 60-летний специалист является едва ли не главным претендентом на пост главного тренера "Шахтера". Вполне возможно, что "горняки" смогут завлечь Сетьена солидной зарплатой и возможностью попробовать добиться успеха с командой в Лиге чемпионов. Сам испанский специалист славится любовью к атакующему футболу, что тоже должно прийтись по душе руководству донецкого клуба.

Также появлялась информация, что принять чемпиона Украины может Луческу - причем не самый успешный тренер в истории клуба Мирча, а его сын Разван. Сейчас 50-летний румын возглавляет ПАОК и провел с греческим клубом достаточно успешный сезон, выиграв оба внутренних трофея. Не исключено, что прийти в "Шахтер" могут сразу оба Луческу: старший в качестве главы скаутской службы клуба, а младший - главным тренером.

Португальская пресса также сообщала об интересе "Шахтера" к наставнику "Витории" (Гимараинш) Луишу Каштру. Особых достижений в тренерской карьере 57-летнего специалиста нет. В прошедшем сезоне его команда добыла путевку в Лигу Европы, однако удалось ей это сделать только по причине того, что в еврокубках не сможет сыграть "Морейренсе", который завершил чемпионат выше "Витории" на одну строчку.

Также не стоит сбрасывать со счетов Игора Дуляя. Помощник Фонсеки, проведший в Донецке в качестве игрока шесть лет, вполне может быть рассмотрен кандидатом на освободившуюся должность руководством клуба. Однако такой вариант видится маловероятным - только если "Шахтеру" не удастся договориться с приоритетными кандидатами.

Не исключено, что в сфере интересов руководства "горняков" находится и Лучано Спаллетти, ушедший этим летом из "Интера". Итальянец успешно работал с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Это подтверждает, что он способен добиваться успеха в работе с клубами из стран бывшего СССР.

Если говорить об украинских наставниках, то наиболее реальные шансы занять место на тренерской скамье "Шахтера" имеют Мирон Маркевич и Юрий Вернидуб. Первый считается едва ли не сильнейшим отечественным специалистом. Его главные победы связаны с "Металлистом", где он, что важно для донецкого клуба, имел успешный опыт работы с футболистами из Южной Америки. Второй только недавно покинул "Зарю", которая при нем добилась самого громкого успеха в своей истории при независимой Украине. Однако шансы на то, что "Шахтер" возглавит кто-то из украинцев, крайне невелики.

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