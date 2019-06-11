Один из лидеров сборной Украины сделал признание о своей девушке: фото

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко признался, что состоит в отношениях с журналисткой Владой Щегловой, которую он поцеловал в прямом эфире после игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сербией.

"На протяжении двух дней мне присылают фотографии и видео с разных стран. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. А то, что поцеловал ее в эфире – я не видел ее две недели и не удержался.

"Манчестер Сити" сразу сбросил вопрос в группу. Некоторые ребята знали об этом. В группе сборной Украины это уже тоже все обсуждалось", - сказал Зинченко в эфире телеканала "Футбол 1".

В социальных сетях пара пока не спешит выкладывать совместные фото. А вот эффектные кадры со Щегловой в открытом доступе имеются.

Влада Щеглова

Instagram Влады Щегловой 1 / 1 Влада Щеглова

Instagram Влады Щегловой 1 / 1 Влада Щеглова

Instagram Влады Щегловой 1 / 1 Влада Щеглова

Instagram Влады Щегловой 1 / 1 Влада Щеглова

Instagram Влады Щегловой 1 / 1 Влада Щеглова

Instagram Влады Щегловой 1 / 1 Влада Щеглова

Instagram Влады Щегловой 1 / 1 Влада Щеглова

Instagram Влады Щегловой 1 / 1 Влада Щеглова

Instagram Влады Щегловой 1 / 1 Влада Щеглова

Instagram Влады Щегловой 1 / 1

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