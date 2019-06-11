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Игроки сборной Украины трогательно попрощались до осени: опубликовано видео

вторник, 11 июня 2019, 14:39
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Футболисты сборной Украины попрощались друг с другом после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Люксембургом (1:0).

Видео опубликовал Youtube-канал FOOTBOOM.

В ближайшее время игроки отправятся в отпуск, а затем приступят к подготовке к новому сезону в составе своих клубов. В следующий раз украинские сборники соберутся вместе в начале сентября, чтобы подготовиться и принять участие в гостевом матче квалификации Евро-2020 с командой Литвы. Матч состоится 7 сентября.

После четырех туров Украина занимает первое место в турнирной таблице группе В, набрав 10 очков. В нынешнем отборе украинцы ранее сыграли вничью с Португалией (0:0), обыграли Люксембург (2:1), а также разгромили Сербию (5:0).

Ранее "Апостроф" публиковал слова главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко после победы над Люксембургом.

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