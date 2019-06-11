Я счастливый человек: тренер сборной Украины прокомментировал исторический выход в финал

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу команды в полуфинальном матче чемпионата мира U20 над командой Италии со счетом 1:0. Украинская сборная впервые вышла в финал мирового первенства.

Слова Петракова приводит сайт Федерации футбола Украины.

"Я счастливый человек, ребята молодцы. Уже готовимся к финалу. Арбитр на чемпионате мира U20 в 2015-м наш гол не засчитал, сегодня судья нам отплатил, можно сказать. Всех поздравляю.

Я уже думал, что мы не выстоим в дополнительное время, ведь играли вдесятером замен не было. Но, как говорится, Бог нам помог", – сказал Петраков.

В финале Украина сыграет с победителем пары Эквадор - Южная Корея. Матч состоится 15 июня.

Ранее "Апостроф" сообщал о подробностях решающего момента в матче Украина - Италия.