Украина впервые в истории вышла в финал чемпионата мира

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла команду Италии со счетом 1:0 и впервые в своей истории вышла в финал мирового первенства.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Украина - Италия.

Первый тайм прошел в упорной борьбе, практически без опасных моментов. В начале второго тайма Пинамонти вышел один на один, но Лунин спас сборную Украины. На 65-й минуте Конопля выполнил прострел с фланга и Булеца ударом с 10 метров отправил мяч в сетку. Через несколько минут Супряга обязан был забивать второй гол, но выйдя один на один, пробил мимо ворот. На 79-й минуте вторую желтую карточку получил Попов, оставив украинцев вдесятером. На второй компенсированной минуте Скамакка отправил мяч в верхний угол ворот сборной Украины, но арбитр воспользовался видеоповтором и отменил гол, так как итальянец перед ударом сфолил на Бондаре.

В финале Украина сыграет с победителем пары Эквадор - Южная Корея. Матч состоится 15 июня.

Украина – Италия - 1:0 (0:0)

Гол: Булеца, 65

Украина: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Чех (Хахлев, 69), Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63), Кащук.

Италия: Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Скамакка, Пинамонти.

Предупреждения: Сикан (1), Попов (55), Раньери (75).

Удаление: Попов (79).