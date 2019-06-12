В украинском футболе разгорелся громкий скандал с договорняками: детали

Представители клубов украинской Премьер-лиги поддержали участие "Олимпика" в следующем розыгрыше чемпионата Украины. Благодаря этому донецкий клуб получит аттестат на сезон 2019/20.

Решение принималось 12 июня во время общих сборов участников украинской Премьер-лиги.

"Все клубы поддержали "Олимпик" в Премьер-лиге на следующий сезон. Они легализовали договорные матчи в украинском футболе. И вообще коррупцию. Значит так было и будет можно. Теперь пусть больше никто не жалуется, что кто-то кому-то сдает, или судьи берут деньги. Клубы сами виноваты", – написал в социальной сети журналист Игорь Цыганык.

Как известно, молодежные команды "Олимпика" были уличены в договорных матчах, по причине чего их отстранили от участия в соревнованиях под эгидой УФА, УПЛ и ПФЛ в следующем сезоне.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сборной Украины рассказали о настрое на финал чемпионата мира.



