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Дадим бой: в сборной Украины рассказали о настрое на финал чемпионата мира

среда, 12 июня 2019, 12:53
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Нападающий киевского юношеской сборной Украины U-20 Сергей Булеца поделился эмоциями после победы команды в полуфинале чемпионата мира над Италией (1:0) и выхода в финал турнира, где украинцы сыграют впервые в истории.

По словам игрока киевского "Динамо", поддержка болельщиков помогала команде на протяжении всего матча.

"Горжусь всеми нашими ребятами, тренерами, персоналом, очень им благодарен. Мы приложим все усилия, чтобы победить на этом чемпионате... Мы просто хотим достичь своей цели", - сказал он.

По словам молодого футболиста, после полуфинала у команды остались силы на решающий матч.

"Сейчас мы восстановимся и дадим бой", - резюмировал финалист чемпионата мира.

В финале турнира, который пройдет 15 июня, Украина сыграет с командой Южной Кореи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сборной Украины высказались о небывалом успехе на чемпионате мира.

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