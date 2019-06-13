Джошуа принял громкое решение после скандального поражения от "кабанчика"

Уже бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа принял решение уволить своего давнего тренера Роберта Маккракена.

Как сообщают британские СМИ, услуги тренера боксеру предложил Антони Тарвер.

"Чемп, я тут слышал, что ты ищешь нового тренера. Если тебе реально нужен специалист мирового уровня, если ты реально собираешься дать новый виток своей карьере, то внеси меня в свой список. У меня есть все: опыт, приобретенный на всех этапах карьеры, умение четко излагать свои мысли. И не существует боксерских стилей, с которыми я не знаю, как совладать. Дай мне шанс, и ты не пожалеешь", - сказал Тарвер.

Как известно, недавно Джошуа сенсационно уступил Энди Руису, после чего команда британца активировала функцию о реванше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик может провести бой со скандальным "кабанчиком".