Украине грозит серьезное наказание из-за болельщиков

УЕФА открыл дисциплинарное производство по матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Сербии (5:0).

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинская сторона обвиняется в использовании болельщиками пиротехники, бросании предметов на поле, блокировании лестничных проходов и плохом освещении стадиона. Скорее всего, украинская федерация футбола будет оштрафована. Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА вынесет свой вердикт 18 июля.

После четырех туров Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 10 очков. Следующий матч украинцы проведут на выезде со сборной Литвы. Матч состоится 7 сентября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лидеров сборной Украины сделал признание о своей девушке.