Лидер сборной Украины поделился снимками с шикарного отдыха: фото

Вингер немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился фото со своего отпуска.

29-летний футболист в настоящее время вместе со своими близкими друзьями отдыхает в Греции. Сегодня игрок опубликовал несколько снимков, на которых он и его окружение проводят время на шикарной яхте.

Фото один из ведущих игроков нашей сборной подписал словами: "С ветерком".

Напомним, за "Шальке" Коноплянка выступает с лета 2016 года. Всего за немецкий клуб украинец сыграл 78 матчей и забил 13 мячей. Ранее вингер также выступал за "Днепр" и испанскую "Севилью". За сборную Украины Коноплянка сыграл 82 матча и забил 21 мяч.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный игрок сборной Украины может остаться без клуба.