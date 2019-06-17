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Легендарная украинская фехтовальщица выиграла золото чемпионата Европы: опубликовано видео

понедельник, 17 июня 2019, 21:58
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Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

В полуфинальном поединке Харлан добилась победы над венгеркой Анной Мартон со счетом 15:10. В решающей схватке украинская спортсменка встретилась с француженкой Манон Брюне и в упорнейшей борьбе одержала победу со счетом 15:12.

28-летняя Харлан стала чемпионкой Европы в первый раз за последние пять лет. Всего в ее активе уже восемь золотых медалей европейского первенства, две из которых были завоеваны в командных соревнованиях. Также украинка завоевала семь серебряных и пять бронзовых наград континентального первенства. Кроме того Харлан пять раз становилась чемпионкой мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинки драматично упустили победу в финале Кубка мира по фехтованию.

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