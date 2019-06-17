У одного из лучших футболистов мира возникли серьезные проблемы с законом

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов. Из-за этого налоговая служба заблокировала 36 объектов недвижимости, которые принадлежат игроку.

Об этом сообщает Folha de S.Paulo.

По данным источника, налоговики подозревают, что Неймар скрыл 15 миллионов евро при переходе из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. По данным налоговой службы, "Барселона" выплатила 40 миллионов евро компании, которая принадлежала отцу футболиста. С них был уплачен налог в размере 17 процентов. Однако, если бы Неймар получил средства на личный счет, то должен был бы уплатить налоги на сумму в 27,7 процентов.

Форвард может использовать заблокированные объекты в личных целях, но не имеет права продавать их. Точно также заблокированы самолет и вертолет, принадлежащие игроку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что модель обвинила Неймара в изнасиловании.