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В "Динамо" приняли неожиданное решение по двум героям чемпионата мира

понедельник, 17 июня 2019, 19:06
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Нападающие "Динамо" Владислав Супряга и Сергей Булеца в ближайшее время покинут клуб и перейдут в "Днепр-1".

Слова Супряги приводит "Сегодня".

"Буду играть за "Днепр-1" в следующем сезоне", - сказал Супряга.

Днепровский клуб арендует обоих футболистов на один сезон.

Напомним, что Супряга и Булеца стали одними из главных действующих лиц чемпионата мира U20, который выиграла сборная Украины. Булеца стал автором трех забитых мячей на турнире, а Супряга отметился дублем в финальном поединке.

Стоит отметить, что 19-летний Супряга перешел в "Динамо" летом 2018 года именно из "Днепра-1". Что касается 20-летнего Булецы, то он является воспитанником "Динамо".

Напомним, что "Днепр-1" по итогам прошлого сезона завоевал путевку в украинскую Премьер-лигу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может купить украинского нападающего-патриота.

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