Грандиозный скандал в европейском футболе: подробности происходящего

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был арестован правоохранительными органами во Франции.

Об этом сообщает Mediapart.

По информации источника, функционер был взят под стражу из-за подозрений в коррупции при голосовании за право проведения чемпионата мира 2022 года. Платини будет содержаться в здании антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.

Напомним, право проведения чемпионата мира 2022 года выиграл Катар. Ранее в СМИ не раз появлялась информация, что возможность провести главный планетарный футбольный форум страна получила благодаря крупным взяткам чиновникам.

Платини занимал пост президента УЕФА в период с 2007 по 2015 год. Осенью 2015 года француз был отстранен от работы на 8 лет, позже срок сократили до 4 лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в футболе может состояться самый громкий в истории переход.