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Самый громкий в истории: в футболе может состояться неожиданный переход

вторник, 18 июня 2019, 10:38
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В футболе в ближайшее время может состояться самый громкий трансфер в истории.

Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, форвард "ПСЖ" Неймар близок к переходу в "Барселону". Агент футболиста уже ведет переговоры с каталонским клубом по трансферу своего клиента. "Барселона" готова заплатить за 27-летнего нападающего 100 миллионов евро и включить в сделку трех своих игроков - Усмана Дембеле, Ивана Ракитича и Самюэля Умтити. Таким образом, сумма трансфера бразильца может достигнуть порядка 300 миллионов евро.

Напомним, Неймар выступал за "Барселону" в период с 2013 по 2017 годы. В "ПСЖ" он перешел за рекордные для футбола 222 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у одного из лучших футболистов мира возникли серьезные проблемы с законом.

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