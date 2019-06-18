Игрок "Динамо" может перейти в европейский топ-клуб

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в итальянский "Милан".

Об этом сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "Милан" рассматривает возможность приобретения 20-летнего футболиста киевлян. Вопрос о покупке украинского защитника обсуждался руководством итальянского клуба на недавно состоявшемся собрании.

Отметим, что в завершившемся сезоне Миколенко сыграл за "Динамо" 32 матча. В этих играх он отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Контракт защитника с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года. Трансфер футболиста может стоить "Милану" порядка 6-7 миллионов евро.

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