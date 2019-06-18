Украинский кикбоксер уничтожил россиянина в финале Кубка мира

Украинский кикбоксер Любомир Каналош стал победителем Кубка мира, который состоялся в итальянском городе Римини.

Об этом сообщил тренер спортсмена Игорь Шимоняк на своей странице в Facebook.

"Мы это сделали! В принципиальном для нас и вообще поединке против представителя России на Кубке Мира по кикбоксингу WAKO в Италии Римини 2019! Любомир выполнил задачу на 100% и закончил досрочно во втором раунде! Эмоции зашкаливают победа одна на всех, Украина вперед к победе! Спасибо всем за поддержку и переживания!" - написал Шимоняк.

17-летний Каналош является уроженцем Ужгорода. На турнире он выступал в весовой категории до 67 килограмм.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарная украинская фехтовальщица выиграла золото чемпионата Европы.