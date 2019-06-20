Грандиозная битва: украинский чемпион может встретиться с непобежденным россиянином

Следующим соперником чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика может стать россиянин Артур Бетербиев.

Об этом сообщает iSport.ua.

По информации источника, обязательный претендент на пояс украинца Маркус Браун отказался от поединка с чемпионом. Таким образом, уже осенью Гвоздик может встретиться с чемпионом мира по версии IBF. Организацией боя между непобежденными украинцем и россиянином займется компания Top Rank, с которой оба боксеры имеют действующие соглашения.

На профессиональном ринге Гвоздик провел 17 боев и во всех одержал победы. На счету Бетербиева 14 побед в 14 боях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский кикбоксер уничтожил россиянина в финале Кубка мира.