Названы имена самых дорогих футболистов чемпионата Украины

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков в чемпионате Украины.
На первое место в списке самых дорогих игроков украинской Премьер-лиги вышел полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который подорожал в два раза и теперь оценивается в 20 миллионов евро. Прежний лидер бразильский защитник "Шахтера" Исмаили прибавил один миллион к своей стоимости и теперь стоит 19 миллионов евро. В тройке самых дорогих еще один игрок "Шахтера" - полузащитник Тете (15 миллионов евро).
Топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата Украины выглядит так:
1. Виктор Цыганков ("Динамо") - 20 миллионов евро
2. Исмаили ("Шахтер") - 19
3. Тете ("Шахтер") - 15
4. Тайсон ("Шахтер") - 12
5. Марлос ("Шахтер") - 11
6. Тарас Степаненко ("Шахтер") - 10
7. Майкон ("Шахтер") - 8
8-10. Беньямин Вербич ("Динамо") - 6
8-10. Виталий Миколенко ("Динамо") - 6
8-10. Виктор Коваленко ("Шахтер") - 6
Ранее "Апостроф" сообщал, что испанский топ-клуб хочет купить Цыганкова.