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Названы имена самых дорогих футболистов чемпионата Украины

четверг, 20 июня 2019, 18:46
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Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков в чемпионате Украины.

На первое место в списке самых дорогих игроков украинской Премьер-лиги вышел полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который подорожал в два раза и теперь оценивается в 20 миллионов евро. Прежний лидер бразильский защитник "Шахтера" Исмаили прибавил один миллион к своей стоимости и теперь стоит 19 миллионов евро. В тройке самых дорогих еще один игрок "Шахтера" - полузащитник Тете (15 миллионов евро).

Топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата Украины выглядит так:

1. Виктор Цыганков ("Динамо") - 20 миллионов евро

2. Исмаили ("Шахтер") - 19

3. Тете ("Шахтер") - 15

4. Тайсон ("Шахтер") - 12

5. Марлос ("Шахтер") - 11

6. Тарас Степаненко ("Шахтер") - 10

7. Майкон ("Шахтер") - 8

8-10. Беньямин Вербич ("Динамо") - 6

8-10. Виталий Миколенко ("Динамо") - 6

8-10. Виктор Коваленко ("Шахтер") - 6

Ранее "Апостроф" сообщал, что испанский топ-клуб хочет купить Цыганкова.

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