Украина вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который в эти дни проходит в Амстердаме (Нидерланды).

Сегодня наша команда провела на турнире два матча и в обоих одержала победы. Сначала подопечные Олега Юшкина обыграли Эстонию (15:13), а чуть позже в овертайме Монголию (18:17).

Такой результат позволил сборной Украины независимо от оставшихся игр в группе выйти в четвертьфинал турнира.

На групповом этапе наша команда сыграла 4 матча, одержав в них три победы при одном поражении. В составе сборной Украины выступают Антон Давидюк, Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион может встретиться с непобежденным россиянином.