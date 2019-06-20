В "Шахтер" вернулся легендарный футболист

Легендарный футболист донецкого "Шахтера" Дарио Срна вернулся в клуб.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

37-летний хорват принял решение завершить карьеру футболиста. В "Шахтере" он войдет в тренерский штаб нового наставника команды Луиша Каштру.

Срна выступал за "горняков" в период с 2003 по 2018 годы. Всего за донецкий клуб он сыграл 493 матча и забил 45 мячей. Его показатель по количеству проведенных за команду матчей является рекордным для "Шахтера". С "горняками" в общей сложности он выиграл 26 трофеев, в том числе Кубок УЕФА в сезоне-2008/09.

Также в своей карьере Срна поиграл на родине за "Хайдук" и итальянский "Кальяри".

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