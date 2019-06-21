Бывший футболист сборной Украины идет в Раду от партии "Слуга народа": что известно

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Артем Федецкий решил податься в политику.

Известный спортсмен принял решение баллотироваться в народные депутаты Украины.

Как сообщает политическая сила "Слуга народа", на парламентские выборы Федецкий пойдет по 118-му мажоритарному округу, который находится во Львовской области.

Представлять футболист будет именно партию президента Украины Владимира Зеленского.

Как известно, досрочные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

Интересно, что в Раду от Зеленского также идет борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что СМИ обнаружили неоднократно судимого кандидата-мажоритарщика от "Слуги народа".