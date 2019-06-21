Игрок "Депортиво" получил жестокий удар ногой в голову, его обидчик расплакался: видео

В первом стыковом матче за место в испанской Ла Лиге между "Депортиво" и "Мальоркой" случился страшный эпизод.

На 40-й минуте встречи в борьбе за мяч столкнулись полузащитник хозяев Алекс Бергантиньос и хавбек гостей Марк Педраса. В результате единоборства последний врезался ногой в лицо оппоненту. После удара у Бергантиньоса сразу же выступила кровь на лице, его обидчик тут же начал сигнализировать о необходимости оказания помощи сопернику.

В итоге за этот фол Педраса был удален, поле он покидал, плача. Бергантиньоса прямо с поля доставили в одну из больниц Ла-Коруньи, позже в "Депортиво" сообщили, что жизни игрока ничего не угрожает, однако ему может понадобиться операция на поврежденных участках лица.

Сама игра завершилась победой "Депортиво" со счетом 2:0.

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