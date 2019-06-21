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Умирать не собираюсь: легенда мирового футбола ответил на слухи о страшном недуге

пятница, 21 июня 2019, 18:16
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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона ответил на слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера.

По словам скандального аргентинца, СМИ соврали, сообщив о его недуги.

"Все врут, все врут. Они говорят о болезни Альцгеймера и даже не знают, что это", – заявил Марадона.

Аргентинец подчеркнул, что что люди, страдающие этим заболеванием, умирают, а он уходить из жизни не собирается.

Как известно, недавно Марадона покинул пост главного тренера мексиканского "Дорадос" из-за проблем со здоровьем. После этого аргентинские СМИ сообщили, что у него болезнь Альцгеймера.

У больных этим недугом происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов в истории задержан полицией.

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