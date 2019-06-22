В Беларуси прошло открытие Европейских игр: опубликовано яркое видео

22 июня в столице Беларуси Минске прошла официальная церемония открытия II Европейских игр.

Церемония проходила на минском стадионе "Динамо".

Как известно, в соревнованиях примут участие около 4000 спортсменов из 50 стран. Также здесь есть и представители Украины.

Спортсмены будут бороться за 200 комплектов медалей в 15 различных дисциплинах.

Европейские игры пройдут с 22 по 30 июня. Украину на соревнованиях представят 198 спортсменов, которые выступят во всех видах спорта.

Напомним, что первые в истории Европейские игры прошли в 2015 году в Баку. В Азербайджане украинские спортсмены завоевали восемь золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых медалей.

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