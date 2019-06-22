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В России произошла жуткая трагедия с перспективной спортсменкой: фото и видео

суббота, 22 июня 2019, 13:11
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В России при трагических обстоятельствах скончалась перспективная 14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько.

Как сообщает российская пресса, молодая спортсменка погибла в ДТП во время тренировки.

По уточненным данным, страшное ДТП произошло на трассе в Оренбургской области. Здесь группа велогонщиков в сопровождении тренера и специальной автомашины с мигалками двигалась по трассе, при этом соблюдая правила.

Когда группа разворачивалась в нее въехал автомобиль Lada. За рулем транспортного средства находился 38-летний мужчина.

Молодая велосипедистка погибла на месте от полученных травм.

Информацию также подтвердила Федерация велосипедного спорта России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что В сети скорбят о семье, погибшей под Херсоном в ДТП, которое спровоцировал пьяный сотрудник правоохранительных органов.

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