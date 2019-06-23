Один из лучших теннисистов мира приблизился к легендарному рекорду

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл 102-й титул ATP в своей карьере и еще на один шаг приблизился к легендарному рекорду американца Джимми Коннорса.

Свою очередную победу 37-летний теннисист одержал на турнире ATP 500 в Галле. В финале турнира швейцарец в двух сетах обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.

Галле. Финал.

Роджер Федерер (Швейцария) – Давид Гоффен (Бельгия) – 7:6, 6:1

Турнир в Галле швейцарец выиграл уже в 10-й раз. Чаще он не побеждал ни на одном другом турнире.

До повторения рекорда Коннорса, в активе которого 109 побед в турнирах серии ATP, Федереру осталось выиграть еще 7 титулов.

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