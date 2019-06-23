Сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Аргентины сумела выйти в плей-офф на Кубке Америки-2019. В заключительном матче группового этапа аргентинцы обыграли Катар и благодаря успеху Колумбии в параллельном поединке с Парагваей, заняли второе место в группе. Первая позиция у Колумбии.

Победу аргентинцам принесли голы Лаутаро Мартинеса и Серхио Агуэро. В четвертьфинале Аргентина сыграет с Венесуэлой. Матч состоится 28 июня.

Катар – Аргентина - 0:2 (0:1)



Голы: Мартинес (4), Агуэро (82)

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Педру Мигел, Аль-Хаджри (Абдулсалам, 77), Сальман, Будиаф, Хухи, Хатем, Афиф, Али, Халид.

Аргентина: Армани, Саравия, Тальяфико, Фойт, Отаменди, Ло Чельсо (Акунья, 55), де Пауль, Паредес, Мартинес (Дибала, 76), Агуэро, Месси.

Колумбия – Парагвай - 1:0 (1:0)



Гол: Куэльяр (31)

Колумбия: Монтеро, Лукуми, Сапата, Арьяс, Борха, Кардона, Куэльяр, Диас, Куадрадо (Хамес, 58), Лерма, Фалькао (Сапата, 66).

Парагвай: Фернандес, Арсамендия, Алонсо, Пирис, Гомес, Альмирон, Санчес, Рохас (Итурбе, 63), Рохас (Домингес, 46), Кардосо, Гонсалес (Ромеро, 82).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Аргентины с Месси едва не опозорилась на Кубке Америки.