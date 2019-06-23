Украинский стрелок в упорной борьбе упустил золотую медаль Европейских игр

Украинский стрелок Олег Омельчук занял второе место на Европейских играх, которые проходят в Минске.

Омельчук вышел в финальный раунд турнира по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния в 10 метров. Перед последней попыткой украинский спортсмен имел одинаковое количество баллов с россиянином Артемом Черноусовым. К сожалению, наш соотечественник уступил в борьбе за золотую медаль, проиграв сопернику всего две сотые балла - 239,6 у украинца против 241,4 у россиянина.

Третье место в этом турнире занял латышский стрелок Лаурис Страутманис.

Благодаря усилиям Омельчука медальный баланс сборной Украины на Европейских играх увеличился до семи наград. Украины имеют в своем активе по три золотых и серебряных, а также одну бронзовую медаль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская дзюдоистка завоевала золото на Европейских играх.