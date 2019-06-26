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"Шахтер" одержал уверенную победу в первом матче с новым тренером: видеообзор

среда, 26 июня 2019, 21:27
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Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче разгромил болгарский "Лудогорец". Этот матч стал для "горняков" первым под руководством нового главного тренера Луиша Каштру. Встреча состоялась на стадионе "Куфштайн Арена" в Австрии, где "Шахтер" проводит предсезонный сбор.

Счет был открыт уже на третьей минуте. Тете получил пас от Мораеса, ворвался с штрафную и точно пробил в дальний угол. На 29-й минуте Мораес вновь выступил в роли ассистента. В этот раз после его паса отличился Патрик. Во втором тайме точку поставил Сикан, удачно сыграв на добивании.

Следующий матч "Шахтер" проведет против софийского ЦСКА в воскресенье, 30 июня.

"Шахтер" - "Лудогорец" - 3:0 (2:0)

Голы: Тете, 3, Алан Патрик, 29, Сикан, 71.

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Сиприано, Маркос, Патрик, Тете, Пихаленок, Фернандо, Мораес.

На замену выходили : Пятов, Бондарь, Матвиенко, Бутко, Исмаили, Степаненко, Соломон, Марлос, Коваленко, Тайсон, Сикан, Танковский

Новый сезон для "Шахтера" начнется 28 июля матчем за Суперкубок Украины против "Динамо". Встреча состоится в Одессе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что букмекеры назвали главного претендента на победу в чемпионате Украины.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Шахтер

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