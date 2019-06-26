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В скандальном клубе УПЛ назревает серьезный конфликт

среда, 26 июня 2019, 13:50
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Донецкий "Олимпик" снова попал в неприятную ситуацию. После скандала с договорными играми в клубе назревает конфликт между президентом Владиславом Гельзиным и бывшим пресс-аташе Олегом Барковым.

Так, первый обвинил второго в том, что именно тот от лица генерального директора "Олимпика" Алексея Антонова писал оскорбления в адрес руководства "Шахтера". Однако Барков в Facebook опроверг эти обвинения, написав: "Ложь чистейшая, что не удивительно. Один из самых симпатичных клубов Украины скатился в пропасть лжи и бесконечных оправданий. На любой факт, который имеет доказательную базу, очередная отмазка. Кризис в украинском футболе не из-за плохих футболистов или тренеров, а по причине такого вот менеджмента. Я не вел никогда аккаунтов Антонова, даже не могу представить как это — иметь доступ к личной почте своего руководителя".

Ранее "Апостроф" сообщал, что самый звездный летний новичок "Динамо" провел первую тренировку в команде.

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