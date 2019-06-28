Получили то, что заслужили: украинский чемпион высказался о российских допингистах

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный поделился мнением о дисквалификации российских спортсменов Александра Печенкина и Александра Чернышова за применение допинга.

"Теперь не просто призер, а чемпион Европы и Универсиады. Хоть и с опозданием. Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили", - написал украинский чемпион в Instagram.

Дисквалификация Печенкина принесла Украине сразу три золота. Два из них получит и Пидручный. В 2015 году он в составе сборной команды стал вторым в эстафете на чемпионате Европы, а в 2013 году был вторым в смешанной эстафете на Универсиаде. В обоих случаях побеждала Россия с Печенкиным в составе. Из-за дисквалификации последнего победа в гонках досталась украинской команде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист сборной Украины сделал провокационное заявление в Москве.