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Формула-1: Гран-при Австрии завершился громкой сенсацией

воскресенье, 30 июня 2019, 18:34
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Победителем Гран-при Австрии в автогонках "Формулы-1" сенсационно стал голландец Макс Ферстаппен, выступающий на Red Bull.

Ферстаппен прошел дистанцию за 1 час 22 минуты 1 секунду. На две с лишним секунды от него отстал монегасский гонщик Ferrari Шарль Леклер. Третье место на подиуме занял финн Валттери Боттас, представляющий "кошюшню" Mercedes. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон занял лишь пятую позицию.

В общем зачете лидерство сохранил Хэмилтон, имеющий в активе 197 очков. Второе место занимает Боттас (166), на третью строчку поднялся Ферстаппен (126).

Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 71 круг

2. Шарль Леклер (Ferrari) +2,724

3. Валттери Боттас (Mercedes) +18,960

4. Себастьян Феттель (Ferrari) +19,610

5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +22,805

6. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг

7. Пьер Гасли (Red Bull) +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1 круг

9. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

10. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

11. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг

12. Даниэль Риккардо (Renault) +1 круг

13. Нико Хюлькенберг (Renault) +1 круг

14. Ланс Стролл (Racing Point) +1 круг

15. Алекс Албон (Toro Rosso) +1 круг

16. Ромен Грожан (Haas) +1 круг

17. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг

18. Джордж Расселл (Williams) +2 круга

19. Кевин Магнуссен (Haas) +2 круга

20. Роберт Кубица (Williams) +3 круга

Ранее "Апостроф" сообщал, что Гран-при Канады в Формуле-1 завершился громким скандалом.

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