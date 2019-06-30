Легендарный украинский борец стал чемпионом Европейских игр

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал победителем Европейских игр, которые проходят в Минске.

Беленюк, выступающий в категории до 87 кг, в финальном поединке встретился с азербайджанцем Исламом Аббасовым и добился победы со счетом 3:1. Стоит отметить, что украинец в этом году уже встречался с Аббасовым и также победил его в финале чемпионата Европы.

В полуфинальном поединке Беленюк также со счетом 3:1 оказался сильнее белоруса Радзика Кулиева.

28-летний Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016, чемпионом мира-2015, а также чемпионом Европы-2014, 2016 и 2019.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский борец едва не погиб на Европейских играх.