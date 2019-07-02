Еще одна украинская теннисистка без шансов вылетела с Уимблдона

Турнир Большого шлема покинула еще одна украинская теннисистка. Вслед за Лесей Цуренко, в первом раунде турнира вылетела Катерина Козлова, которая в двух партиях проиграла американке Лорен Дэвис.

Козлова хорошо начала поединок, сходу взяв подачу соперницы и повела 2:0. Впрочем, американка быстро сумела прийти в себя и после этого выиграла четыре гейма подряд. Козлова пыталась сопротивляться, но при счете 3:5 проиграла свою подачу, а вместе с ней и первый сет. Во второй партии соперницы выдали целую серию брейков, но Дэвис удалось взять на одну подачу соперницы больше. Сет и матч завершился очередным брейком в восьмом гейме.

Катерина Козлова (Украина) - Лорен Дэвис (США) - 3:6, 2:6

Ранее "Апостроф" сообщал, что топ-теннисистка Украины "сцепилась" с журналисткой из-за своего платья.