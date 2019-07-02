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Топ-теннисистка Украины "сцепилась" с журналисткой из-за своего платья

вторник, 02 июля 2019, 11:35
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Журналистка Нихила подвергла критике спортивное платье украинской теннисистки Элины Свитолиной, в котором она добилась победы в первом круге Уимблдона.

"Наряд Элины Свитолины на Уимблдоне настолько прост, что Nike приложил к этому минимум усилий. Но, по крайней мере, это не выглядит плохо", - написала Нихила в своем Twitter.

Украинка осталась совершенно несогласна с мнением журналистки.

"Минимум усилий"... Совершенно не согласна. Внимательно посмотрите на все детали этого платья!" - ответила Свитолина в своем Twitter.

Во втором круге Уимблдона Свитолина сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян, которая занимает 61 место в мировом рейтинге. Именно ей первая ракетка Украины уступила менее полумесяца назад в первом круге турнира в Бирмингеме.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в первый день Уимблдона произошла громкая сенсация.

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