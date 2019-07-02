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Скандал с украинской чемпионкой: появилась реакция главного спортсмена Украины

вторник, 02 июля 2019, 22:20
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Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов выразил поддержку чемпионке Европейских игр велосипедистке Анне Соловей, которую публично оскорбил президент федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко.

Слова поддержки Жданов написал на своей странице в Facebook.

"Только звонил чемпионке Европейских игр-2019 по велоспорту Анне Соловей. Поздравил с победой и выразил ей лично свою полную поддержку. Считаю несправедливым, недопустимым и хамским тон общения главы профильной федерации с нашей спортсменкой.

Министерство молодежи и спорта на ее стороне. Мы всегда подставим Анне плечо и будем отстаивать его права, как спортсменки и члена сборной команды Украины. Заверил Соловей, что она может рассчитывать на поддержку Министра спорта Украины", - написал Жданов.

Также Жданов заявил, что Башенко не имеет права разрывать контракт с Соловей.

"Национальная команда Украины формируется по представлению профильной федерации, но приказом министерства. Спортсменкой Соловей заключен контракт именно с министерством молодежи и спорта и разорвать его может только этот орган исполнительной власти.

При этом министр не обладает полномочиями, чтобы наказать грубияна.

"Господин Башенко не является ни сотрудником Министерства, ни руководителем направления, он является руководителем общественной организации, которая никак не подчиняется Министерству. Мы сейчас рассматриваем, что можно с этим сделать", - сообщили Громадському в пресс-службе министерстве семьи, молодежи и спорта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина вошла в тройку лучших стран на Европейских играх.

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