Мельдоний закончился: Свитолина с трудом победила россиянку на Уимблдоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором раунде турнира Большого шлема Уимблдоне добилась тяжелой победы над россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Начало встречи прошло в равной и упорной борьбе. Первые пять геймов соперницы, хоть и не без труда, удерживали свои подачи. В 6-м гейме Гаспарян сделала брейк и вышла вперед. При счете 5:3 россиянка подавала на сет, но Свитолиной удалось взять ее подачу и вернуться в игру. Впрочем в 12-м гейме Гаспарян вновь выиграла подачу украинки, а вместе с ней и 1-й сет.

В начале второй партии Свитолина вновь не сумела удержать свою подачу, но сразу же сделала обратный брейк. При счете 5:4 Гаспарян имела матчбол на подаче Свитолиной, но украинке удалось отыграться, а затем и сделать брейк. При счете 6:5 и 40:15 в пользу Свитолиной россиянка отказалась от продолжения борьбы.

"Мельдоний, небось, закончился", - написали пользователи в сети после окончания матча.

В 3-м раунде Свитолина сыграет с гречанкой Марией Саккари. Поединок состоится 5 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с Уимблдона вылетели украинские теннисистки Катерина Козлова и Леся Цуренко.