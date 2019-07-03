Скандальный топ-чиновник украинского спорта сделал непристойное предложение журналистке: видео

Президент федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко, который публично оскорбил чемпионку Европейских игр велосипедистку Анну Соловей, в нетрезвом виде предложил журналистке поцеловаться с ним.

Об этом сообщается в сюжете "Вікна-новини".

В ходе интервью Башенко сначала заявил, что собирается выгнать Соловей из сборной Украины: "Будет заниматься фейсбучным бредом - выгоним, и в ближайшее время. Я ей не хамил, я ее поздравил. Я сделаю все для того, чтоб она не была членом сборной Украины. Я соберу тренеров, уважаемых людей в велосипедном спорте и как они решат, так и будет".

После этого, в ответ на замечание журналистки, что он дает интервью в нетрезвом виде, Башенко предложил ей поцеловаться.

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию министра спорта Украины Игоря Жданова на скандальную ситуацию между Соловей и Башенко.