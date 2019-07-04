Украинский футболист сделал странное заявление об отношениях с Россией

Бывший футболист молодежной сборной Украины Олег Данченко, ныне выступающий за казанский "Рубин", сделал скандальное заявление об отношениях своей страны с Россией.

Слова игрока приводит "Советский спорт".

"Дорога в сборную для меня закрыта. Но, знаете, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Не удивлюсь, если через год или даже раньше Россия и Украина помирятся.

Думаю, что Владимир Зеленский наладит отношения с Россией. Он молодой, у него есть амбиции, народ за него. Я лично надеюсь на своего президента. А еще на то, что между нашими странами опять установятся добрососедские отношения.

Мое мнение – Россия и Украины должны жить дружно. И вместе развиваться в футбольном плане. Украинский чемпионат еще несколько лет назад был очень приличного уровня. Надеюсь, в ближайшем будущем он опять подтянется к российскому", - сказал Данченко.

Данченко является уроженцем Запорожья. За свою карьеру он поиграл за "Динамо" (Хмельницкий), "Черноморец", "Шахтер", "Анжи" и "Енисей".

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец анонсировал встречу с российским клубом.