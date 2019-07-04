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Легенда мирового футбола объявил о завершении карьеры: фото и видео

четверг, 04 июля 2019, 21:07
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Легендарный голландский нападающий Арьен Роббен объявил о завершении карьеры.

Слова форварда приводит Goal.com.

"Я много размышлял в последние несколько недель и решил, что пора завершать карьеру. Без сомнения, это самое сложное решение, которой было в моей карьере. В нем столкнулись сердце и разум", - сказал Роббен.

35-летний Роббен является воспитанником "Гронингена". Также он играл за ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". За сборную Нидерландов сыграл 96 матчей и забил 37 голов. Роббен становился чемпионом Нидерландов, Англии (дважды), Испании и Германии (восемь раз). В составе "Баварии" в 2013 году голландец выиграл Лигу чемпионов. В 2010 году Роббен со сборной Нидерландов дошел до финала чемпионата мира, но проиграл Испании.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный испанец Хави завершил карьеру.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Роббен

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