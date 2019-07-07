Лидер сборной Украины серьезно наказан в клубе: названа причина

Украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский, который хочет сменить клуб, не поедет сбор команды в Нидерландах по решению главного тренера Фелиса Маззу.

Слова Маззу приводит voetbalprimeur.be.

"В Нидерланды поедут только те футболисты, которые на 100 процентов настроены на работу. Но Малиновский не относится к их числу. Я все еще надеюсь, что он останется в команде, но сейчас он для нас бесполезен. Мне нужен только позитивный настрой в раздевалке", - сказал тренер.

Ранее сообщалось, что украинцем интересуются "Аталанта", "Валенсия" и "Сампдория". Впрочем, ни одному из клубов пока не удалось договориться с "Генком" по сумме трансфера.

В минувшем сезоне 26-летний Малиновский провел за "Генк" 51 матч во всех турнирах, в котором забил 16 голов и сделал столько же результативных передач.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский не перейдет в российский топ-клуб.