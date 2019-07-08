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Бразилия стала победителем Кубка Америки: видеообзор

понедельник, 08 июля 2019, 00:56
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Фото: twitter.com/cbf_futebol

Сборная Бразилии в финале Кубка Америки обыграла команду Перу и стала победителем турнира. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Бразилия - Перу.

Счет был открыт на 15-й минуте. Жезус на фланге расправился с соперниками и выполнил подачу в штрафную, где никем не прикрытый Эвертон с близкого расстояния переправил мяч в ворота. В концовке первого тайма команды обменялись голами. Сначала арбитр за игру рукой Тиаго Силвы назначил в ворота Бразилии пенальти, который реализовал Герреро. Но перед самым свистком на перерыв бразильцев вывел вперед Жезус, которому ассистировал Артур.

На 70-й минуте Жезус получил вторую желтую карточку и оставил сборную Бразилии в меньшинстве. Впрочем, перуанцам не удалось извлечь выгоды из численного преимущества. В итоге, на 90-й минуте Эвертон заработал пенальти, который реализовал Ришарлисон.

Бразилия в девятый раз в своей истории выиграла Кубок Америки и уступает по этому показателю только Уругваю (15) и Аргентине (14).

Бразилия – Перу - 3:1 (2:1)

Голы: Эвертон (15), Жезус (45+3), Ришарлисон (90, с пенальти) - Герреро (44, с пенальти)

Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Алекс Сандро, Дани Алвес, Тиаго Силва, Каземиро, Коутиньо (Эдер Милитао, 77), Артур, Фирмино (Ришарлисон, 75), Эвертон, Габриэл Жезус.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Абрам, Трауко, Флорес, Йотун (Руидиас, 78), Куэва, Каррильо (Поло, 86), Тапия (Гонсалес, 82), Герреро.

Удаление: Габриэл Жезус (70).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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